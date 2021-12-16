محافظ الشرقية: نقدم الدعم لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل المحافظة، لكونه أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحى آمنه وسليمة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





ومن جانبه، أوضح المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركة فى مركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى الرحمانية وعرب الشيخ يوسف والزوابعة لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هروبا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات. وأوضح أن لجان التفتيش حررت 20 مخالفة لشروط التعاقد و50 محضر تعد على شبكة مياه الشرب، و100 محضر تعد على شبكة الصرف الصحى. ولفت إلى أن ذلك يأتى إيمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، مناشدا المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات.

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