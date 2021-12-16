جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للغة العربية الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق أعمال اليوم العالمى للغة العربية والذى ينظمه قطاعى شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب بالتعاون مع مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 20 من ديسمبر الجارى والمستمرة حتى 26 من الشهر ذاته.





وقال رئيس جامعة أسيوط فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى مراسم الاحتفال، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يأتى ذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة بالمبنى الإدارى بالجامعة. جدير بالذكرأن فعاليات الاحتفال تستمر حتى 26 من ديسمبر الجارى، وتتضمن فعاليات يوم الاثنين والتى تعقب الجلسة الافتتاحية زيارة للمتحف الوثائقى، وافتتاح معرض الخط العربى من تصميم كلية الفنون الجميلة بالجامعة بالقاعة (6) بجناح ( د )، ثم ندوة ثقافية يحاضر بها الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتور حافظ المغربى الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، والأستاذ مجاهد خلف مدير تحرير جريدة الجمهورية بالقاهرة. أما فعاليات يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر فتتضمن أصبوحة شعرية بمسرح كلية الآداب بالجامعة، وتتضمن فعاليات يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر رحلة للمعهد الدينى والتى ينظمها قسم الآثار بكلية الآداب.

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