انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية «صور»

جدة - نرمين السيد - انعقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، برئاسة وزيرى الخارجية وحضور وفدى البلدين.





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