انطلاق لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية فى مقر الخارجية

تنعقد الآن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية برئاسة وزيريّ الخارجية وحضور وفديّ البلدين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الخميس، مع وزير الخارجية السعودي الأمير ⁧‫فيصل بن فرحان‬⁩ بمقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيران سيتبادلان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبحثان سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.