موعد امم افريقيا 2022

تنطلق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، في التاسع من يناير القادم، بمنافسة البلد المسستضيف الكاميرون مع بوركينا فاسو، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبرغم إعلان الكاف عن جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة إلا أن هناك توقعات بتأجيل البطولة بسبب عدم قدرة الكاميرون البلد المستضيف من الإنتهاء من كافة الأمور الخاصة للبطولة.

وتشارك مصر في البطولة وتتواجد في الموجموعة الرابعة وبجانبها كلا من "نيجيريا، السودان، وغينيا بيساو.

حكام البطولة

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن أسماء الحكام المتواجدين داخل البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد 5 حكام مصرين خلال القائمة المكونة من 63 حكام ما بين مساعد وحكم ساحة وفيديو.

والخامسي المصري هم "أمين عمر، محمود البنا، محمود عاشور، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه.

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن إقامة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون حتى الأن سوف تقام في موعدها.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تواصلنا مع المسئولين في الكاميرون والجميع أكد أنه سيتم إقامتها في الموعد المحدد والسفير المصري هناك أكد أن البطولة ستقام في موعدها".

وزاد "أعضاء المكتب التنفيذي بالكاف رفضوا مقترح إقامة البطولة في قطر خلال الفترة المقبلة، وايضا لا يريدوا تأجيلها والجميع ينتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة لأن الأمور غير واضحة حتى الأن".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "إذا أقيمت البطولة خارج قارة أفريقيا سيؤثر كثيراً على الكاف خاصة المصداقية، ولم تحدث أي حديث رسمي من المسئولين حول التأجيل والبطولة قائمة حتى الأن".

وتابع "يتبقى أقل من شهر على بداية البطولة خلال الفترة المقبلة، الاتحادات القارية الدولية والأوروبية كانت تريد إقامة بطولة أفريقيا بدون المحترفين، ولكن لم يقدر أحد على حدوث ذلك، ودايما إحنا الحيطة المايلة أمام الاتحاد الأوروبي".

واختتم "الاتحاد الأفريقي لابد أن يكون لديه قوة خلال الفترة المقبلة ويتمسك بحقوقة حول إقامة البطولة في موعدها المحدد والمشار إليه".