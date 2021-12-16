/666480/أميرة-صابر-تشوه-الهيكل-الضريبي-لا-يجب-أن-يعالج-من-جيوب-متوسطي-الدخل-والفقراء

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بالجلسة العامة بر ئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشات مشروعي القانونين المقدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة و التي سجلت فيها رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أن تشوه الهيكل الضريبي لا يجب أن يعالج من جيوب متوسطي الدخل و الفقرا، مضيفة أنه يمكن التباحث عن مصادر أخري كضريبة الثروة و ضريبة التركات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة اميرة صابر بمناقشات قانون ضريبة الدمغة بالجلسة العامة

قانون ضريبة الدمغة

وأوضحت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، أن المواطن لم يعد يحتمل أي زيادة و لو بمقدار جنيه واحد عما هو مفروض عليه الآن، مضيفة” وفقاً لتقرير اللامساواة العالمي ، فإن دخول ال١٠٪؜ الأعلي دخلاً في مصر تساوي ١٦-١٩ ضعف دخول ال٥٠٪؜ الأقل دخلاً، إضافة إلى أن الوقت الممنوح للنواب و نزول هذا المشروع كملحق وقت ضيق لا يتناسب مع تأثيره.

هذا ورفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.