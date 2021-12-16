/666483/اتحاد-المصريين-بالسعودية-بدء-التسجيل-في-الامتحانات-إلكترونيا-ل٥٥-ألف-طالب-مصري-بالمملكة

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه ضمن إهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي برقمنة الدولة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم، وفي ضوء الاهتمام برعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج، تم إعداد نظام الالتحاق بنظام امتحانات أبناؤنا في الخارج بما يتناسب مع جميع الفئات على مستوى العالم، وتم البدء في التسجيل للامتحانات إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الثقافية بدول الاغتراب.

دوت الخليج

وأكد حنفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذلك يأتي ضمن أهتمام الدولة باستمرار الطلاب المصريين المقيمين بالخارج في دراسة المناهج المصرية التي يتم تدريسها داخل مصر، وما له من أثر في توطيد الهوية المصرية لدى الطلاب بالخارج بجانب توطيد العلاقات الدولية مع مختلف بلاد العالم.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن امتحانات أبناؤنا بالخارج للعام الدراسي 2022/2021 ستعقد على دورين، الدور الأول أعتباراً من السبت الموافق 2 أبريل 2022، والدور الثاني أعتباراً من 16 يوليو 2022 ، طبقاً للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

اتحاد المصريين بالسعودية: بدء التسجيل في الامتحانات إلكترونياً ل٥٥ ألف طالب مصري بالمملكة

وأشار إلى أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحان، أولاً: امتحانات مرحلة التعليم الأساسي (من الصف الأول الإبتدائي إلى الثالث الإعدادي) ، وإمتحانات النقل من الصف الأول الثانوي، وامتحانات النقل من الصف الثاني الثانوي.

ولفت إلى أنه يمكن الإستفسار والمراسلة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم بمصر ([email protected] أو [email protected] ).

وأشاد عادل حنفي، بالدور الذي يقوم به الملحق الثقافي، رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسعودية، الدكتور عمرو عمران، حيث قام بجولات في جميع أنحاء المملكة للقاء بأبناء مصر، للوقوف على ما يتم عمله للتيسير على أبناؤنا الطلبة.

وأوضح أن حتى الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالسعودية يبلغ نحو خمسون ألف طالب وطالبة، مشيدا بالدور الرسمي للملحق الثقافي بزياراته المختلفة منها زيارة جامعة الملك عبد الله وجامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومركز الملك فهد الثقافي، لتوثيق العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر والمملكة، وأيضا التعريف بالجامعات المصرية وما وصلت إليه من تقدم في مجال التعليم والبحث العلمي.