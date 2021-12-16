«اللي قادرة على التحدي»..أمينة خليل حديث السوشيال ميديا بعد قص شعرها بيديها

/666487/اللي-قادرة-على-التحديأمينة-خليل-حديث-السوشيال-ميديا-بعد-قص-شعرها-بيديها

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو للفنانة أمينة خليل وهي تقص شعرها بيديها في إحدى صالونات التجميل، مما أثار إعجاب الجمهور بقدرتها على فعل ذلك، ومازحاه بجميلة “الي قادرة على التحدي”، والتي كانت العنوان الأبرز لمسلسلها “ليه لا”.

دوت الخليج يرصد فيديو أمينة خليل وهي تقص شعرها

وصف البعض أمينة خليل بأنها إمرأة قادرة على التحدي، وامرأة قويةـ اذ جاءت تعليقاتهم على هذا الفيديو على التحو الأتي: ا”للي قادرة على التحدي وعلى المواجهة.. إيه حكاية قص الشعر.. قمر من غير حاجة.. قمة الإثارة بصراحة.. هتخليني أحلق شعري أنا كمان.”.

سبب انفصال أمينة خليل عن خطيبها السابق

من ناخية أخرى، تحدثت الفنانة الشابة أمينة خليل، عن سبب انفصالها عن خطيبها السابق رجل الأعمال عمر طه بشكل مفاجأ، رغم المواقف الطريفة التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي حول علاقتهما.

وقالت أمينة خليل خلال لقائها ببرنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش : “كان رفض الزواج بسبب كونى ممثلة وهو أمر لا يعينى فانا أحب الحب نفسه وليس هناك ما يمنع أن أحب وأرى أن الوحدة شعور صعب على أى منا”.

وتابعت: “لا أرى تجربة عدم نجاح خطوبتى مرتين أنها فشل بينما أراها تجربة اتعلم منها واستفيد منها”.

انفصال أمينة خليل عن خطيبها

وكشفت الفنانة المصرية أمينة خليل انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر طه، لأول مرة خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي عندما سألتها المذيعة عن موعد زفافها.

فأجابت أمينة قائلة: "قدر الله ماشاء فعل، نصيب.. عندي يقين إن ربنا شايل لينا حاجة أفضل وأحلى".

وأشارت أمينة خليل إلى أن بعض الرجال لا يتحملون فكرة شهرة زوجاتهم وشريكاتهم، وأن الإيجو الخاص بهم لا يمكنهم من التحمل.

معلومات عن خطيب أمينة خليل السابق

ومالا يعرفه الكثيرون عن عمر طه، خطيب النجمة أمينة خليل السابق أنه مهندس معماري يكبر أمينة خليل ب9 سنوات.

فهو من مواليد عام 1979، وكان طالبًا مجتهدًا في الدراسة، والتحق بجامعة القاهرة ودرس الهندسة المعمارية وعاشق للصيد.

وأمينة من مواليد شهر أكتوبر لعام 1988،والدها الموسيقار يحيى خليل ، وأثبتت أمينة نفسها على الساحة الفنية عقب الانتهاء من دراستها بالجامعة الأمريكية.