/666490/محمود-بدر-يهاجم-هيئة-التنمية-الصناعية-مش-عايزين-يطلعوا-تراخيص

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الإحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في شأن التعنت في إصدار الترخيص الخاص بعمل شركة الدلتا للحديد والصلب من قبل هيئة التنمية الصناعية،وهو ما يعد مخالف للقانون رقم 15 لسنة 2017، ويؤثر بشكل كبير جدا علي واحد من أهم قلاع صناعة الحديد فى مصر ،ويخالف توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام القابلة للتطوير.

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