وزير الخارجية السعودى: العلاقات مع مصر راسخة وقوية فى كل الملفات

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وأضاف شكرى، خلال انعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية، أن علاقة مصر والسعودية استراتيجية، وهناك تعاون دائم لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، موضحا أنه تم التشاور فى كافة القضايا والاتفاق على مواصلة العمل المشترك وتكثيف التواصل.
وأشار شكرى إلى التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية دون تأخير وأن استقرار ليبيا أمر ضرورى.
من جهته، وصف وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان العلاقات بين مصر والسعودية بالراسخة والقوية وهو ما يوضح وجود تعاون وتشاور دائم فى كافة الملفات.
وشدد فرحان على ضرورة خروج القوات المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووى.
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