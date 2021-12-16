السفير المصري في بوجومبورا يلتقي الوزيرة البوروندية الجديدة للتجارة والصناعة والنقل والسياحة

التقى السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، وزيرة التجارة والصناعة والنقل والسياحة الجديدة Chantal NIJIMBERE، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي في مجالات التجارة والصناعة والنقل والسياحة. وأكد السفير العطوي للوزيرة البوروندية على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع بوروندي في هذه المجالات وأهمية الارتقاء بمستوى هذا التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين. واستعرض السفير المصري في هذا السياق الطفرة التي حققتها مصر لزيادة وتنويع الصادرات المصرية في قطاعات الإنتاج المختلفة ووفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية ومعايير الجودة العالمية، فضلاً عن التأكيد على الاستعداد المصري لدعم ورفع قدرات قطاع الصناعة البوروندي في أفرعه المختلفة، هذا بالإضافة إلى استعراض الخبرات والإمكانيات المصرية الكبيرة في مجالات النقل والمواصلات والطرق وكذا الخبرات المصرية المعروفة في مجال السياحة وسبل تنشيطها باعتبارها رافد مهم من روافد الاقتصاد القومي.

من جانبها، أعربت الوزيرة البوروندية عن تطلع بلادها، وفي إطار العلاقات المتميزة مع مصر، إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في هذه المجالات، خاصة وأن خطة التنمية البوروندية تستند في الأساس على تطوير قطاعي التجارة والصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية لرفع قدرات هذين القطاعين. كما أشارت إلى متابعتها لتطورات النقلة النوعية الهامة في قطاع النقل والمواصلات والطرق في مصر، معربةً عن أملها في تعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي لنقل الخبرات إلى الجانب البوروندي الذي يسعى بدوره إلى تطوير وتحديث هذا القطاع الهام، باعتباره أساس ومعبر لخطة التنمية والنهوض في بوروندي وكذا في إطار استراتيجية ربط الطرق البوروندية بدول الجوار المباشر في إقليم شرق إفريقيا.