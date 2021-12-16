وزير الخارجية يجرى مشاورات مع نظيره السعودى حول الوضع فى السودان واليمن

رحب وزير الخارجية سامح شكرى بنظيره السعودى خلال زيارته للقاهرة، مشيرًا للعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والسعودي، لافتا إلى إجراء مباحثات بين القاهرة والرياض حول كافة التحديات التى تواجه البلدين، وتم التطرق للعلاقات الثنائية والتوافق حول الرؤى بخصوص هذه التحديات.
ولفت شكري إلى وجود علاقة وثيقة وعمل مشترك تمكن مصر والسعودية من التعامل مع التحديات المشتركة، وتطورات الأوضاع فى السودان وسوريا واليمن وليبيا والعراق والملف الإيرانى، موضحا أنه تم الاتفاق على وضع أطر للمشاورات، حيث يتم الحديث بشكل معمق بين القاهرة والرياض.
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