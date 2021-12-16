مصرع عامل سقط من الطابق الثالث في سوهاج

سقط عامل فى العقد الـ 6 من العمر من اعلى سطح منزلة بقرية قاو غرب التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة الي مستشفى طما المركزي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بدخول عامل فى عقدة الـ 6 الى مستشفى طما المركزي جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

انتقال رجال الشرطة لموقع الحادث

أنتقل على الفور الرائد احمد تعيلب رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين سقوط المدعو "س ع"61 عام، عامل يقطن بقرية قاو غرب التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، وبسؤال الي المتوفي أكدوا على ان اثناء تواجد المتوفى اعلى سطح منزلة بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى الى مفارقته للحياة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة حدوث ارتجاج في المخ ونزيف داخلي حاد، ولم يتم الجزم بسبب الوفاة وتم نقل الجثة لمستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة لحين ورود التحريات وانتهاء التحقيقات فى الحادث.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى سوهاج

على جانب اخر أنهت اليوم الكهرباء حياة طفل يدعى "محمد محمود"3 أعوام، يقطن بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي، وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور - مأمور مركز طما، بدخول طفل مستشفى طما المركزي جثة هامدة نتيجة صعق كهرباء.

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين من التحريات التى أجراها رجال الشرطة وسؤال والدة "محمود" 29 عام، عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالشرب من طلمبة مياه متصل بها موتور مياه كهربائي أمام المنزل صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهرباء "ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.