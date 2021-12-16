/666492/نجاة-سيدة-من-محاولة-انتحار-فاشلة-في-سوهاج

حاولت سيدة فى العقد الـ4 من العمر الانتحار عن طريق تناول حبوب حفظ الغلال، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقلها على الفور الى مستشفى طما المركزي، ولخطورة حالتها تم تحويلها الى مستشفى أسيوط الجامعي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما شمال سوهاج بدخول سيدة فى العقد الـ 4 من العمر فى حالة تسمم وحالتها خطيرة.

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون وله وتبين دخول المدعوة" ر ع"31 عام، ربة منزل، مصابة بحالة أعياء شديد وادعاء تناول مادة سامة "حبوب حفظ الغلال" وتم نقلها الي مستشفى اسيوط الجامعي لخطورة الحالة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.

سقوط عامل من أعلى منزلة في سوهاج

على جانب أخر سقط عامل فى العقد الـ 6 من العمر من اعلى سطح منزلة بقرية قاو غرب التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة الي مستشفى طما المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بدخول عامل فى عقدة الـ 6 الى مستشفى طما المركزي جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

انتقال رجال الشرطة لموقع الحادث

أنتقل على الفور الرائد احمد تعيلب رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين سقوط المدعو "س ع"61 عام، عامل يقطن بقرية قاو غرب التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، وبسؤال الي المتوفي أكدوا على ان اثناء تواجد المتوفى اعلى سطح منزلة بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى الى مفارقته للحياة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة حدوث ارتجاج في المخ ونزيف داخلي حاد، ولم يتم الجزم بسبب الوفاة وتم نقل الجثة لمستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة لحين ورود التحريات وانتهاء التحقيقات فى الحادث.