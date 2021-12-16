بعد تمور وحليب..عمر كمال يُغير كلمات «بنت الجيران» للمرة الثانية..ويعلق: «عشان الأردن»

/666498/بعد-تمور-وحليبعمر-كمال-يغير-كلمات-بنت-الجيران-للمرة-الثانيةويعلق-عشان-الأردن

لم يتعلم الفنان ومؤدي المهرجانات عمر كمال، من واقعته الأولى بعد تغيير كلمات مهرجان «بنت الجيران» بالسعودية من أشرب خمور وحشيش، إلى أشرب تمور وحليب، لتنقلب السوشيال ميديا رأسا على عقب، متهمين عمر كمال بالإساءة لمصر.

دوت الخليج يرصد تغيير عمر كمال لأغنية ينت الجيران للمرة الثانية

وعاد عمر كمال لتكرار تلك الواقعة مرة أخرى أثناء لقاء تليفزيوني له بالأردن، اذ غير كلمات الأغنية لـ “أشرب رشووف وجميد”، وشارك المطرب، الفيديو مع الجمهور عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليه: “وأشرب رشووف وجميد، عشان الأردن، أستنوا حلقة رأس السنة".

عمر كمال يحسم الجدل حول ارتباطه بـ شيماء المغربي

هذا، وكشف مؤدي المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، حقيقة ارتباطة بالفنانة شيماء المغربي، بعدما أثار الجدل حولهما لأيام بسبب تبادل الصور والكلمات الرومانسية بينهما.

ونشر عمر كمال فيديو، يجمعه بشيماء مغربي وسط النيل، يتبادلان من خلاله الرقص والغناء، لينفي ارتباطه بالفنانة، مؤكدا أنه عمل غنائي جديد يجمعهما بعنوان “انتي قلبي”.

عمر كمال يثير الجدل بصورة مع شيماء مغربي

وكان شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتديا بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

عمر كمال وأزمته مع النقابة بسبب أغنية بنت الجيران

هذا وأعلن عمر كمال في وقت سابق، انتهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين والتي نتجت عن تصريحاته الأخيرة التي وصفها الفنان بـ المحرفة، وهي أنه قام بتغيير مهرجان “بنت الجيران” لأنها أرض مقدسة لا تناسب كلامات الأغنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: “النهاردة كل الإدارة حققت معايا وسمعوا وجهة نظري، وتم نفى كل التهم ضدي لأن مكنش فيه أي دليل إني عملت ده، وهيصدر بيان بكرة بالكلام ده، وهاني شاكر قالي أنا معاك مش ضدك، وعايزك تكبر صورة مصر معانا”.

وأضاف: «قالي كمان مش عايزك ترقص على المسرح لأن أنت مش محتاج معاك فرقة، مش عايزك تكون صورة وحشة خارج مصر لأن أنت عندك جمهور عايزينك تكون صورة كويسة».