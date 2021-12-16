/666499/فلاش-باك-تصريح-كارثي-من-كيروش-لإخلاء-مسؤوليته-من-كأس-العرب

ودعت مصر بطولة كأس العرب بالأمس بعد الخسارة أمام تونس في بنتيجة 2/1، في الدقائق الأخيرة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة المقامه في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد توديع مصر للبطولة وهجوم البعض عل كيروش بقوة، يخلي المدرب البرتغالي مسئوليته حول خروج المنتخب من كأس العرب من خلال تصريح سابق له أغضب الكثير.

وقال كارلوس كيروش في أحد المؤتمرات الصحفية السابقة، بأن من ضمن أهدافه ليست البطولة العربية أو كأس أمم أفريقيا، في إشارة منه بأن لا أحد يقوم بمحاسبته على أداء الفراعنة خلال تلك البطولتين.

وأشار إلى أنه جاء لتدريب منتخب مصر من أجل التعأهل لكأس العالم وهذا هو مهمته الرئيسية مع المنتخب، في تصريح يراه البعض كارثي.

أي لا يوجد لأحد أن يهاجم كيروش بسبب توديع كأس العرب، أو أداء المنتخب المصري خلال كأس أمم أفريقيا القادمة.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

رسالة كيروش للاعبي المنتخب

وقال كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نفوز أو نتعلم، ارفعوا رؤوسكم أيها الشباب، فأنتم تستحقون الأفضل".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن آلهة كرة القدم لم يكونوا في جانبنا، سننمو أقوى وأفضل".

واختتم: "أنا فخور بكم أيها اللاعبون وطاقم العمل، شكرا لكم".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس