/666500/حبس-مستريحة-طهطا-عام-لاستيلائها-على-600-ألف-من-المواطنين--بسوهاج

أصدرت محكمة طهطا اليوم حكم بالحبس عام، لسيدة فى منتصف العقد الرابع نتيجة قيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم نتيجة توظيفها وعدم ردها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطار من مأمور قسم طهطا يفيد قيام بعض السيدات بتقديم بلاغات يتهمن فيها سيدة تدعى" ا ا"35 عام، تقطن دائرة قسم طهطا بالنصب عليهم فى مبالغ تعدت 600 الف جنية، لتوظيفها مقابل ربح شهري ثابت.

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة طهطا صحة البلاغات المقدمة ووجود تعاملات بين الطرفين وتم اقراضها المبالغ المالية للإتجار مقابل ربح شهري ثابت ولكن توقفت عن السداد وتم تحرير محاضر ضدها وتم عرضها على النيابة ثم المحكمة التي حكمت عليها بالحبس غيابي عام.

محاولة انتحار فاشلة لسيدة بسوهاج

على جانب أخرحاولت سيدة فى العقد الـ4 من العمر الانتحار عن طريق تناول حبوب حفظ الغلال، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقلها على الفور الى مستشفى طما المركزي، ولخطورة حالتها تم تحويلها الى مستشفى أسيوط الجامعي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما شمال سوهاج بدخول سيدة فى العقد الـ 4 من العمر فى حالة تسمم وحالتها خطيرة.

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون وله وتبين دخول المدعوة" ر ع"31 عام، ربة منزل، مصابة بحالة أعياء شديد وادعاء تناول مادة سامة "حبوب حفظ الغلال" وتم نقلها الي مستشفى اسيوط الجامعي لخطورة الحالة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.

سقوط عامل من أعلى منزلة في سوهاج

على جانب أخر سقط عامل فى العقد الـ 6 من العمر من اعلى سطح منزلة بقرية قاو غرب التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة الي مستشفى طما المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بدخول عامل فى عقدة الـ 6 الى مستشفى طما المركزي جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.