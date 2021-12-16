/666501/بسبب-ازمة-نفسية-تفاصيل-محاولة-انتحار-شخص-بمحطة-مترو-الدقي

أشار مصدر امني منذ قليل، بإصابة شاب أقدم على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه أمام مترو أتجاه المنيب، ولكن توقف المترو في اللحظة الأخيرة قبل القدر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شاب أقدم شاب على محاولة الانتحار بمحطة مترو الدقي

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة الدقي، إخطارا من غرفة النجدة بإصابة شاب حاول الانتحار أمام مترو الأنفاق بمحطة الدقي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح إصابة شاب وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأشار مصدر أنه حاول الأنتحار بسبب مروره بأزمة نفسية.

التحريات الأولية

أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، أتضح أن الشاب حاول الانتحار والقى نفسه أمام القطار ولكن توقف في اخر لحظه واسفر عن اصابته، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وجارى إعادة حركة قطارات المترو لطبيعتها للخفض من الزحام.

وفي سياق آخر نجحت رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، القبض على عاطل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية في مدينة بسيون، واعتدى عليها بسلاح أبيض داخل شقة.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد بمقتل سيدة داخل مسكنها في قرية بسيون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وأتضح من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث أن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية حيث إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعندما عاد لم يجد “تحويشة العمر” الذي عاش طول عمره يجمع فيها، التي كان يرسلها لها، وفر هاربا.