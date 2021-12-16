/666507/توقف-سلسلة-اللاهزيمة-لمنتخب-مصر-بعد-الهزيمة-من-تونس-عند-19-مباراة

ودعت مصر بطولة كأس العرب بالأمس بعد الخسارة أمام تونس في بنتيجة 2/1، في الدقائق الأخيرة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة المقامه في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبتلك الهزيمة توقفت سلسلة اللاهزيمة لمنتخب مصر بعدما توقفت عند 19 مباراة، حيث أخر خسارة للفراعنة كانت مباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2018 التي أقيمت في مصر.

وخرج المنتخب الوطني حينها من دور الـ16 في مفاجأة مدوية خلال مجريات البطولة تحت قيادة خافيير أجيري المدير الفني لسابق للفراعنة.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

رسالة كيروش للاعبي المنتخب

وقال كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نفوز أو نتعلم، ارفعوا رؤوسكم أيها الشباب، فأنتم تستحقون الأفضل".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن آلهة كرة القدم لم يكونوا في جانبنا، سننمو أقوى وأفضل".

واختتم: "أنا فخور بكم أيها اللاعبون وطاقم العمل، شكرا لكم".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس