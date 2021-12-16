بيان مصرى سعودى يرفض التدخل فى شؤون الدول العربية (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تجسيدًا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وفى إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائى بينهما فى المجالات كافة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين البلدين، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007.









واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على الأصعدة كافة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.

أظهرت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التى تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

وناقش الجانبان الأوضاع فى المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا فى هذا الصدد على أهمية العمل العربى المشترك، ودور جامعة الدول العربية فى إطار تدعيم آليات العمل العربى المشترك وفى حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولى.

أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد الجانبان على أن الأمن العربى كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى، بما لدى دولة من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهى مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية فى إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.

وفى هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجى يوم 12 ديسمبر 2021 لتدشين آلية التشاور السياسى بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية مهمة نحو وضع إطار مؤسسى للعلاقات "المصرية – الخليجية"، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.

أكد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقى والمذهبى، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة بجميع أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما فى هذا الصدد.

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدى لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

عبر الجانب المصرى عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطنى، كما أكد الجانب المصرى رفضه أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يُعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجارى، كما أكدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فى مدى زمنى محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس، ومؤتمر برلين 2، وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى.

وأكد الجانب السعودى على دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، ومن ثم أهمية التوصل فى أقرب فرصة إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتى المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.

ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التى تعترض زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون فى جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائى بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

فى ختام الاجتماع، وفى إطار التوافق فى الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات فى المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسى لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.