عاجل.. السيسى يجتمع بوزير العدل لمتابعة تطوير منظومة التقاضى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة "جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية".





واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقنى بالتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

ووجه الرئيس السيسى بالتوسع فى استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، للمساهمة فى سرعة الإجراءات واختصار زمن التقاضى، وكذلك تعميم نظام التقاضى عن بعد فى كافة المحاكم خلال الفترة القادمة.

وعرض المستشار عمر مروان ما تم بشأن تطوير المقر الرئيسى التاريخى لمصلحة الشهر العقارى، وكذا جهود تطوير منظومة الشهر العقارى، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة كافة فروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومى مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس على ما تم من إجراءات من قبل وزارة العدل لإنهاء المنازعات الحكومية بين مختلف الجهات، حيث تم فى هذا الإطار الفصل فى كافة الدعاوى التى يرجع بعضها إلى تسعينات القرن الماضى.