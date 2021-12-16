عاجل-مدير وكالة الطاقة الذرية: مشروع الضبعة خطوة مهمة فى مسيرة التنمية بمصر

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدًا بإسهامات مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية فى مجال منع الانتشار النووى والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حد سواء.





وأكد متحدث الرئاسة، على دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية الذى يعتبر خطوة مهمة وكبيرة فى اتجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر، الأمر الذى من شأنه أن يرتقى بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب فى مسيرة التنمية ويجعلها من أهم الدول الرائدة فى هذا المجال على مستوى المنطقة، معربا عن التطلع لأن يمثل ذلك المشروع نموذجاً للتعاون الثنائى المثمر بين الوكالة ومصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل، اليوم، رفائيل جروسى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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