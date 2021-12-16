مدبولى يشهد التوقيع على اتفاقية تسهيل ائتمانى لتطوير قطاع الغزل والنسيج

جدة - نرمين السيد - ووقع على اتفاقية تسهيل الائتمان الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وحلمى غازى، رئيس الخدمات المصرفية العالمية ببنك HSBC، ونديم حبيب، رئيس المؤسسات المالية والقطاع العام ببنك HSBC.

ووقع على الاتفاقية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، "توماس لازكو" المدير التنفيذى لبنك UBS، و"كلايد إيزلين" مدير بنك UBS، و"جابريل جوريرا" العضو المنتدب ورئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك "كريديت سويس"، و"دومينيك شيلنكرت" نائب رئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك "كريديت سويس"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

فيما وقع على عقد الضمان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من "توماس لازكو" المدير التنفيذى لبنك UBS، و"كلايد إيزلين" مدير بنك UBS، و"جابريل جوريرا" العضو المنتدب ورئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك "كريديت سويس"، و"دومينيك شيلنكرت" نائب رئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك "كريديت سويس"، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

يأتى هذا التوقيع ضمن خطة الحكومة الشاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج، وتستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع لتحقيق أرباح للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تم خلالها تعميم منظومة تجارة القطن الزهر بنظام المزايدة المربوطة بالأسعار العالمية، وتنفيذ تجربة ناجحة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة فى الصحراء الغربية.

هذا بالإضافة إلى استكمال تطوير 7 محالج جديدة لتوفير اقطان نظيفة وقابلة للتتبع كمدخلات لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وذلك بهدف توفير مدخلات ذات جودة لصناعة الملابس الجاهزة التى يقوم بها القطاع الخاص، فضلا عن تنفيذ مشروع إنتاج زيت بذرة القطن بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتهدف الشركة القابضة الى مضاعفة مبيعاتها من الطاقات الإنتاجية الجديدة؛ بالإضافة إلى غزو الاسواق العالمية؛ من خلال ما تقوم به شركة جديدة تم انشاؤها خصيصا للترويج والمبيعات وادارة سلسلة الانتاج فى كافة الشركات الانتاجية؛ وفق سياسة موحدة للتسعير والبيع؛ وتحت علامة تجارية واحدة تم استحداثها.

وتعد عملية تطوير الآلات عنصرا واحدا من عناصر عدة اخرى لخطة التطوير؛ تشمل أعمالا إنشائية فى 65 موقعا ما بين تطوير مبان قائمة وإنشاء مبان جديدة فى 7 شركات؛ ناتجة عن دمج 23 شركة متماثلة النشاط، مع استهداف الأسواق العالمية إلى جانب السوق المحلية لحزمة متكاملة من المنتجات: غزول وأقمشة وبعض المنتجات النهائية المنتقاة، والخدمات مثل خدمات الغزل وخدمات الصباغة للغير، هذا بالإضافة إلى توحيد وميكنة إجراءات العمل.

وتم العمل أيضا على تطوير العنصر البشرى، حيث تم تقييم واعادة اختيار القيادات التنفيذية ومجالس الإدارات فى الشركات السبع، ووضع خطة لتدريب العمالة على الآلات الجديدة؛ لمضاعفة الانتاج والصادرات لهذا القطاع بمستويات جودة تليق بما يتم استثماره فيه من موارد ومجهودات.

وبموجب هذا التوقيع ستحصل الشركة القابضة على تسهيلات ائتمانية، من خلال المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات "SERV" الضامنة للبنوك الأجنبية المقرضة، وذلك بهدف تمويل عدد من مصنعى وموردى الماكينات الأوروبيين لتوريد الآلات والمعدات لمصانع الغزل والنسيج.

ويأتى التسهيل الائتمانى الممنوح كنتيجة للمفاوضات التى خاضتها الشركة منذ يناير 2020 مع البنوك الأجنبية للحصول على تسهيل ائتمانى لشراء الآلات والمعدات الجديدة لمصانع الغزل والنسيج.

من جانبه، تقدم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتقديم كافة سبل العون والدعم فى تذليل العقبات امام استكمال خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذى لم تطله يد التطوير لعقود طويلة؛ كما تقدم بالشكر للمسئولين المصريين، وشركاء النجاح من مختلف المؤسسات المحلية والدولية على التعاون فى سبيل الوصول إلى هذه الشراكة، التى تعد إحدى الخطوات الهامة نحو استكمال تنفيذ خطة تطوير واحد من اهم قطاعات الاقتصاد المصرى؛ لما له من قدرة فائقة على خلق فرص عمل، وإحداث نمو فى الصادرات؛ بعد ادخال قيمة مضافة على أحد أهم المحاصيل المصرية وهو القطن.

وأضاف أن الشركة القابضة تهدف بعد تشغيل المصانع المطورة تباعا إلى مضاعفة مبيعاتها بنسبة تصل إلى 400% من الطاقة الحالية، والعودة للأسواق العالمية بالجودة والسعر وآليات التسويق المطلوبة.