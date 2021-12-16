وزير الخارجية السعودي: تجمعنا مع مصر علاقات قوية وراسخة

قال ‏وزير خارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، لافتًا إلى أن هناك تعاون وتنسيق مع مصر في كافة الملفات.

وشدد ‏وزير خارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكد أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك محادثات أمنية مع إيران في الأردن.

يأتي المؤتمر الصحفي لوزيـر الخارجية سامح شكري، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عقب جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.