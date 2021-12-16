المترو: قائد قطار الدقي أوقفه قبل دهس شاب حاول الانتحار.. وعودة الحركة...

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه فى تمام الساعة 2:30 عصرًا، وأثناء دخول قطار رقم 296 رصيف محطة مترو الدقى باتجاه رصيف شبرا الخيمة بالخط الثاني، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يبلغ من العمر 35 عام يلقى نفسه أمام القطار، وتمكن قائد القطار عزت يوسف من الوقوف قبل دهسه.
وتابع: على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة وتم إخراجه من على السكة بمعرفة ناظر المحطة والخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، وحيث وجد مصابا بقطع فى مشط القدم اليمنى واليسرى، وعلى الفور تم طلب عربة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم استغرق ذلك 10 دقائق فقط، وتم تسيير القطار بدون التأثير على حركة القطارات بالخط الثاني فى الاتجاهين.
تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات وشرطة مترو الأنفاق وتبين من المعاينة الأولية أنه شاب فى العقد الثالث من العمر ويدعى س . س . ي ، مقيم بمنطقة الدقى.
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