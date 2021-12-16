وزير الخارجية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يوجد علاقة خاصة واستراتيجية تربطنا مع السعودية، مضيفا: أننا نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأكد ‏وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، أن هناك إصرار على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكداً أن استقرار ليبيا أمر ضروري.

يأتي المؤتمر الصحفي لوزيـر الخارجية سامح شكري، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عقب جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.