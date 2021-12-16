الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

ووجه الرئيس بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الاجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة.

كما عرض المستشار عمر مروان ما تم بشأن تطوير المقر الرئيسي التاريخي لمصلحة الشهر العقاري، وكذا جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكنة كافة فروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس على ما تم من إجراءات من قبل وزارة العدل لإنهاء المنازعات الحكومية بين مختلف الجهات، حيث تم في هذا الإطار الفصل في كافة الدعاوي التي يرجع بعضها إلى تسعينات القرن الماضي.