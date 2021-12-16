كاف: لا تأجيل لبطولة أمم أفريقيا واللقاح شرط الحضور الجماهيرى

أكد فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن قدومه إلى الكاميرون من أجل بطولة أمم أفريقيا وليس تأجيلها، لأن التأجيل ليس فى خطط كاف معربا عن سعادته بمجهود الحكومة الكاميرونية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

وتستضيف الكاميرون منافسات أمم أفريقيا فى الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير.

وأضاف فيرون أومبا خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أرسلني رئيس كاف إلى هنا ليس لتأجيل بطولة أمم أفريقيا وليست لدينا خطط لتأجيلها".

وواصل السكرتير العام للاتحاد الأفريقى "أنا هنا لمواصلة المناقشات مع حكومة الكاميرون للوقوف على مدى جاهزيتها، وأريد أن أشكرهم على مجهوداتهم".

وأكمل سكرتير كاف "تم اعتماد البروتوكول الطبي الذي قمنا بإعداده من قبل، كاف سيقوم بالإشراف على معامل مستقلة للفحص على فيروس كورونا وسنوفر طائرة طبية لرعاية اللاعبين في الحالات الحرجة".

وأكمل فيرون حديثه عن موقف الجماهير "الحضور سيكون متاحا للجميع ولكن بشرط الحصول على اللقاح، إذا لم تحصل عليه فمشاهدة المباريات ستكون من أمام التلفاز، احضر إلى الملعب وأنت حاصل على اللقاح".

فيما قال مانوده ملاتشي وزير الصحة الكاميروني "بطولة أمم أفريقيا فى موعدها وجاهزون لذلك وكاف أقر بجاهزيتنا".

تحدث ماناودة مالاتشي، وزير الصحة الكاميروني، عن استعدادات بلده الطبية الكاملة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في شهر يناير المقبل.

وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منحنى الإصابات بفيروس كورونا قد انخفض بشكل حاد في الكاميرون".

وواصل "وبالتالي، فإن إقامة كأس أمم أفريقيا بدون تخوف من هذا الفيروس مضمونة، دعونا نحصل على اللقاح ونختبر أنفسنا مجانًا حتى ينتهي الأمر في كل مكان".

وأتم "لقد سيطرنا على كورونا، وهو أمر مطمئن مع اقتراب إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في البلاد، ومع ذلك علينا أن نكون يقظين حتى لا يشعر أي شخص بعدم الاطمئنان".

واختتم وزير صحة الكاميرون تصريحاته في المؤتمر الصحفي "نستعد لبدء أمم أفريقيا خالية من فيروس كورونا، نعرف كل الإجراءات ولدينا كميات فائضة من المعدات الصحية لمواجهة الفيروس".