/666514/طالبان-ازهريان-يتنافسان-فى-الانشاد-الديني-قمر-سيدنا-النبي---رقت-عيناي-شوقا-بسوهاج--فيديو-وصور

تنظر اليهم تعجبك البراءة التي على وجوههم وأجسامهم النحيلة، والبساطة والتلقائية التي يتحدثون وينشدون بها، كثيرا ما يتنافسان بين الطلاب على جمال الصوت وإمتاع الاخرين بالأناشيد الدينة وتلاوة القرآن الكريم فى الاذاعة المدرسية.

أحمد عبدالرحيم، ومحمد محفوظ، طالبان في معهد المدمر الاعداد الثانوي التابع لإدارة طما الازهرية بمنطقة سوهاج الازهرية، الاول بالصف الثالث الاعدادي، والثاني بالصف الثاني الاعدادي، يتمتعان بموهبة فى الانشاد الديني وجمال الصوت.

زاع صيتهم داخل المعهد الديني بالقرية، وحتما كل يوم لابد من خروجهما للمشاركة بالإذاعة المدرسي، أحدهم يبدأ الاذاعة بالقرآن الكريم، والاخر يختتمها، ويقومان بالمشاركة بالأناشيد الدينية والابتهالات أيضا وسط اعجاب وتصفيق كبير من الطلاب والمعلمين.

نشر موقع دوت الخليج منذ فترة فيديوهات لموهبة هؤلاء الطالبان، وتم بناءا عليها تكريمهم من مدير إدارة طما، وبعض المعلمين بالمعهد، مما أدخل عليهم الفرحة والسكينة.

قمر سيدنا النبي

أنشدا الطالبان سويا أنشودة قمر، وكان من كلماتها وامتع به المستمعين "قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر.. وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل.. وكف المصطفي كالورد نادي .. وعطرها يبقي اذا مست ايادي ..الله .. الله.. وعم ناولها كل العبادي .. وعم ناولها كل العبادي.. وعم ناولها كل العبادي .. حبيب الله يا خير البرايا".

رقت عيناي

وأنشدا أيضا الطالبان أنشودة رقت عيناي، وكانت كلماتها" رقت عيناي شوقاً .. و لطيبة زرفت عشقاً.. فأتيت الى حبيبي .. فأهدأ يا قلب و رفقاً ..صلى ع محمد.. السلام عليك يا رسول الله.. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.. قلبٌ بالحب تعلق .. و بغار حِراء تألق ..يبكى يسأل خالقه .. فأتاه الوحى فأشرق".

وأكد بعض المعلمين بمعهد المدمر الإعدادي الثانوي ومنهم فضيلة الشيخ عصام أبوضيف، شيخ المعهد، وكل من خال عبدالجواد، ومحمد سليم، وهارون عبدالخالق، ومحمد يوسف، معلمين بالمعهد، أن الطالبان يتمتعان بصوت جميل واخلاق حسنة وكثيرا ما يتمتع بصوتهم الجميع فى الاذاعة المدرسية، ويتوقعان لهم مستقبل جميل فى حال توفر لهم مدرب متخصص في الانشاد الديني، وأمثالهم بالأزهر الشريف كثر، فيوجد بالأزهر من ينشد ومن يقرأ القران.