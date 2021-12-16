/666516/إحداهما-في-غيبوبة-اصابة-4-أشخاص-في-انقلاب-تروسيكل-ببني-سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة مفادة اصابة ٤ اشخاص في انقلاب تريسيكل ( طريق بني احمد التابع لمركز ) وبالقرب من قرية طوة التي تتبع مركز ومدينة بني سويف.

على الفور تم توجيه عدد ٢ سيارة اسعاف الى محل البلاغ وبالفحص تبين اصابة كلا من :

عبد الفتاح فرجاني عبدالفتاح ، ٢٢ عام ، من مركز اهناسيا ، مصاب لكسر مضاعف بالساق اليسري

إحداهما في غيبوبة.. اصابة 4 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» ببني سويف

٢. هاني كريم لويس ، مصاب اشتباه بكسر بالساقين ٣. ميار احمد سلومه ١٥ عام مصابة بشبه ما بعد الارتجاج

٤. مجهول الاسم "غيبوبه تامة هذا وقد قامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى مستشفى بني سوبف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم ابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وملابسات الحادث.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف إخطارآ من غرفة النجدة ، يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار على مزلقان مركز ببا ، بني سويف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

على الفور دفع مرفق الاسعاف ب٢ سيارة اسعاف الى محل البلاغ ، وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية ،تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى ببا المركزي جثة هامدة .

مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بمركز ببا جنوب بني سويف

كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحريات الاولية من قبل مباحث مركز شرطة ببا وتم ابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث .

الجدير بالذكر ان الشخص الذي لقى مصرعة هو مجهول الهوية ويتم تكثيف التحريات والبحث لمعرفة الشخص واسباب ملابسات الحادث .

على جانب أخر أكد محافظ بني سويف ان الانتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي تخليدا وتكريما لهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أنه تم الانتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي ، وذلك مع قرب افتتاحه "ليكون متنفسا حضاريا للجميع " ، ويعد ممشى العظماء بمثابة تخليد وتكريم لأبناء المحافظة النوابغ والبارعين في كثير من المجالات ، والذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة ، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية ،فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال "جيل بعد جيل " ، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة كل المعلومات التي تخص كل شخصية بنظام الباركود ( QR code) على اللوحة التذكارية.