/666518/تقترب-من-170-الف-دولار-شخص-يجني-ثروة-هائلة-من-العمى

نجحت السلطات الايطالية في القبض على رجل ايطالي بتهمة الأحتيال، حيث قام بالحصول علي 170 ألف يورو من الدولة بعد ادعائه العمي، وذلك بعد سنوات من تلقي المساعدات المالية بعدما أدعي أنه مصاب بالعمي الكلي، ويواجه هذا المتهم الان العديد من التهم الكبيرة جراء ما قام به من احتيال على الدولة.

دوت الخليج

ترجع تفاصيل هذه الواقعة عندما قامت السلطات الايطالية بايقاف رجلا حصل علي مساعدة مالية لسنوات عديدة من الدولة و ذلك بحجة معاناته من اعاقة بصرية، وذلك باشتباهه لعملية احتيال بعد ضبطة أثناء تجوله عبر "سكوتر" و تسوقه في المتجر.

وعلى حسب ما ذكرته السلطات الايطالية، تبلغ قيمة الثروة التي حصل عليها هذا الرجل في باليرمو بصقلية، لا تقل عن 170 ألف يورو و الذي يعادل 191 ألف دولار بعدما أدعي أنه أعمي كليا منذ عام 2008.

شخص يجني ثروة هائلة من العمى

وقامت الشرطة المالية الايطالية بالانتباه للأمر بعد أن جدد الرجل مدعي العمي هذا رخصة قيادته لعام 2018، و قامت الشرطة بمفاجأته بعد أن كانت تراقبه وهو يستعمل هاتفه الخلوي أثناء القيادة و يتأمل واجهات المحلات في سوق مزدحم، ويقوم بتعليم ابنته ركوب الدراجة.

وقالت صحيفة تدعي "باليرمو توداي" أن هذا الرجل و الذي يبلغ من العمر 40 عاما كان يتجول عبر ال"سكوتر" من دون تأمين، و أضافت الصحيفة أنه ملقب بـ "برلوسكوني" وأطلق عليه ذلك الأسم نسبة الي رئيس الوزراء الايطالي الأسبق المتهم بعمليات احتيال ضريبي و اسمه سيلفيو برلوسكوني.

وذلك بالأضافة الي أن هذا الرجل معروف لدي الشرطة، وذلك بعد أن تم الحكم عليه عام 2020 بالسجن حوالي 15 عاما، وذلك بسبب انتمائه الي شبكة تقوم ببث حوادث سيرغير حقيقية لتحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين.