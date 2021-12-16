/666509/حريق-هائل-داخل-مطعم بمنطقة-المهندسين-بالصور

نشب حريق هائل منذ قليل، داخل مطعم بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية لسيطرة على الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل نشب حريق هائل داخل مطعم شهير بالمهندسين

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل المطعم، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وعلى الفور تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على عجوز، قتل صديقه العجوز، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، داخل شقة المجني عليه في إمبابة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ملابس حريمي

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مأمور قسم شرطة، إمبابة بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الجريمة يقودها المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث امبابة، حيث أتضح أيضا العثور على جثة عجوز في العقد السادس من العمر وفي حالة تعفن، فضلا عن ارتدائه ملابس حريمي.

علاقة غير أخلاقية

وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، للتشريح وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة، لكشف ملابسات الجريمة، حيث أتضح أن المجني عليه اعتاد إقامة علاقات غير أخلاقية مع صديق له يكبره بعدة سنوات.

اعتراف المتهم

وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه سدد لصديقه المجني عليه طعنات أودت بحياته، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، للتحقيق معه.