/666511/رابطة-الدوري-الإنجليزي-بعد-تفشي-كورونا-استمرار-البطولة-ولا-نية-للتوقف

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بيان تؤكد فيه الرابطة بمواصلة الدوري، وأنه لا يوجد نيه في إيقاف البطولة، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في العديد من الأندية بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءى العديد من الأندية بتعرض الكثير من لاعبيه بالإصابة بفيروس كورونا، في الأسبوع الماضي، ولكن تفشت بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع في هذا الأسبوع.

وقالت رابطة الأندية في البيان: "بعد تأجيل عدّة مباريات بسبب تفشي فايروس كورونا في أندية البريميرليج ، لا نية لتوقف الدوري و سيستمر الدوري كما هو مُعتاد".

وأضافت: "نأسف لتأجيل 4 مباريات خلال هذه الفترة القصيرة بسبب تفشي فيروس كورونا".

وواصلت: "صحة الجميع على رأس أولوياتنا".

واختتمت: "ندرس طلبات تأجيل المباريات كل حالة على حدة، بناءً على القواعد الحالية وإرشادات الحد من انتشار الفيروس الصادرة لجميع الأندية".

مازال فيروس كورونا يهدد استمرار مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، وتوغل داخل معظم الأندية وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد.

كورونا يضرب صفوف مانشستر يونايتد

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".