رسمياً.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون 

/666515/رسميا-تأجيل-مباراة--مانشستر-يونايتد-ضد-إيفرتون

أشارات تقارير صحفية اليوم الخميس، استمرارا تفشي فيروس كورونا داخل صفوف فريق مانشستر يونايتد و إيفرتون وكان من المقرر أن يلتقي الفريقين يوم السبت المقبل في الثانية والنصف ظهرًا على ملعب أولد ترافورد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك بسبب استمرارا تفشي فيروس كورونا في صفوف فريق مانشستر يونايتد، وعدم قدرة النادي على تشكيل فريق يشارك بالمباراة، مشيرًا إلى أن صحة اللاعبين وجميع العاملين بالبطولة على رأس الأولويات قبل أي شيء.

مانشستر يونايتد يضرب أرسنال بثلاثية وسط تألق رونالدو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي.

وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري

وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، نونو تافايرس.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني، توماس بارتي.

خط الوسط الهجومي: جابريل مارتينيلي، مارتين أوديجارد، إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكيتور لينديلوف، دالوت.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.