/666519/لاعب-نيجيريا-محمد-صلاح-وصل-لأعلى-مستوى-وينافس-ميسي-وليفاندوفسكي

تحدث النيجيري تايو أيوني لاعب فريق يونيون بيرلين الالماني، حول تأق محمد صلاح الفترة الأخيرة مع ليفربول وإحراوة العديد من الأهداف المميزة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال تايو أيوني في تصريحات للصحافة النيجيرية: "محمد صلاح بالفعل من اللاعبين الكبار، وهو ينافس الأن ميسي وليفاندوفسكي ويستطيع أن يكون الأفضل في العالم".

وأكمل: " هو لاعب خيالي ووصل لأعلى مستوى في كرة القدم بالوقت الحالي، وفي مقدرته أن يحصل على جائزة البالون دور في المستقبل إذا استمر على هذا المستوى المميز".

رسمياً: خروج محمد صلاح من تشكيل العام من رابطة اللاعبين المحترفين الدولية

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الدولية، عن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في تشكيل العام.

يذكر أن تشكيل العام الخاص برابطة اللاعبين المحترفين الدولية، سيتم الكشف عنه خلال حفل جائزة "ذا بيست" والذي سوف يقام في 17 يناير 2022.

وكانت المفاجأة عدم تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في التشكيل المقترح والذي سيتم الإعلان عنه خلال الحفل القادم، وسبب ذلك صدمة للجميع.

يذكر أن محمد صلاح يعتبر حاليا من أفضل لاعبي العالم ويتصدر هدافي الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيل العام "كيليان مبابي، إدوارد ميندي، روميلو لوكاكو، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ارنولد، دوناروما، ليونيل ميسي، هالاند، جورجينيو، نجولو كانتي، روبرت ليفاندوفسكي، دافيد ألابا، كيفين دي بروين، جوردي ألبا، بونوتشي، روبن دياز، داني الفيش، كريم بنزيما، أليسون بيكر، برونو فيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج.

محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2021

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن فوز الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2021.

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

إلغاء حفل الجائزة للمرة الثانية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2021، ليتم إلغاء الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد حجبها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى عدم انتظام معظم المسابقات سواء داخل أو خارج القارة السمراء.