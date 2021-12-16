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في إطار بدء عمل المنتديات الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد منتدى العمل التطوعي اجتماعه الأول لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل منتدى العمل التطوعي بالتنسيقية يبدأ نشاطه بمبادرة (أطفال بلا مأوى)

مبادرة اطفال بلامأوي

كما ناقش المنتدى خلال الاجتماع مخرجات مبادرة شئون الطفل التي يعمل عليه، حيث قدمت النائبة أميرة العادلي شرح فكرة المبادرة وعرضت أهم النقاط الخاصة بها وأهدافها بداية من تفعيل خط نجدة الطفل وإنشاء مدينة لـ(الأطفال بلا مأوى) لجميع المراحل العمرية يتلقون فيها تعليما ورعاية جيدة إلى مرحلة محددة يتم فيها ضمان حياة كريمة لهم تشمل فرص عمل وسكن كريم. وركز الأعضاء خلال النقاش على أهمية الشراكات مع المؤسسات المعنية، والبدء في حوار مع الجهات المعنية ذات الصلة مثل المؤسسات العقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل مع الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة واتحاد الصناعات المصرية بجانب البرنامج القومي لأطفال بلا مأوى.

وبخلاف تلك المبادرة طرح المنتدى خلال الاجتماع أفكار أخرى مثل مبادرة (منصة العمل التطوعي الخدمي) والتي تتعلق بإنشاء منصة تواصل بين العاملين في العمل التطوعي من جهة وبين جهات العمل التطوعي المختلفة على غرار منصات مشابه تم تنفيذها في عدة دول .