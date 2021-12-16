غدا..نجلاء بدر ضيفة أبلة فاهيتا على قناة ON

/666523/غدانجلاء-بدر-ضيفة-أبلة-فاهيتا-على-قناة-ON

تستعد الفنانة المتألقة، نجلاء بدر لحلولها ضيفة، على برنامج أبلة فاهيتا “لايف من الدوبليكس”، مشاء غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساءً على فضائيات ON.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة نجلاء بدر مع أبلة فاهيتا

وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين نجلاء وأبلة فاهيتا، ومواقف كوميدية عن كواليس عملها فى التمثيل. كما تجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياتها المهنية والخاصة، وينضم للقاء محمد عفيفي زوج نجلاء بدر، ليشاركها فقرات من الأسئلة عن علاقتهما وحياتهما الشخصية، فضلا عن مشاركتهما في بعض الألعاب الطريفة داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".

نجلاء بدر تثير غضب الجمهور بسبب إطلالتها الفاضحة

على الجانب الآخر، أثارت الفنان المصرية نجلاء بدر غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني، اذ أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

و تحدثت الفنانة نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته، مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس.

وقالت نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.