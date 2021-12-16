نواب تنسيقية الشباب يرفضون تعنت هيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة الدلتا للحديد.. محمود بدر: مش عايزين يطلعوا تراخيص..مارسيل سمير تطالب بتفسير سبب التعنت

/666513/نواب-تنسيقية-الشباب-يرفضون-تعنت-هيئة-التنمية-الصناعية-بإصدار-رخصة-الدلتا-للحديد-محمود-بدر-مش-عايزين-يطلعوا-تراخيصمارسيل-سمير-تطالب-بتفسير-سبب-التعنت

انتقد نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تعنت هيئة التنمية الصناعية في اصدار الترخيص الخاص بعمل شركة الدلتا للحديد والصلب، حيث أوضحوا أن هذا الأأمر من شأنه ان يهدد الشركة بالتوقف عن العمل والإنتاج ويهدد مصيرها.

محمود بدر يهاجم هيئة التنمية الصناعية.. مش عايزين يطلعوا تراخيص

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الإحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في شأن التعنت في إصدار الترخيص الخاص بعمل شركة الدلتا للحديد والصلب من قبل هيئة التنمية الصناعية،وهو ما يعد مخالف للقانون رقم 15 لسنة 2017، ويؤثر بشكل كبير جدا علي واحد من أهم قلاع صناعة الحديد فى مصر ،ويخالف توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام القابلة للتطوير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بطلبات بشأن شركة الدلتا للحديد والصلب

وأوضح النائب محمود بدر، فى الطلب المقدم منه، ـن الآثار الإقتصادية السلبية الناجمة عن عدم منح شركة الدلتا للحديد والصلب للتراخيص اللازمة من قبل هيئة التنمية الصناعية، حيث تقوم هذه الشركة بخدمة مجموعة من القطاعات الحيوية للدولة المصرية وابرزها - توريد فرامل السكك الحديدية لهيئة السكك الحديد - تصنيع بعض اجزاء قطارات السكك الحديدية - شوك الانود لشركة مصر للألومنيوم - احواض السبائك الحديدية لشركة السبائك الحديدية .

نائبة التنسيقية تتقدم بسؤال للحكومة لتأخر إصدار رخصة الدلتا للحديد والصلب المصرية

وتقدمت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تأخر إصدار رخصة الدلتا للحديد والصلب المصرية.

وأوضحت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، فى السؤال المقدم منها، شركة الدلتا للصلب، هي آخر ما تملكه الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الصلب، وتعد المصنع الوحيد "المتكامل" في صناعة الحديد وتسد فجوة البنيت في السوقة، ومع الطلاق التطوير ويده المرحلة الأولى تضاعف الإنتاج بالشركة 5 أضعاف لتصل الطاقة الإنتاجية إلى ٢٥٠ ألف طن سنويا بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، الأمر الذي يستدعي الحفاظ عليها واستمرار عملها تجنبا للخسار وسقوط آخر شركات الحديد المصرية.

وتسائلت مارسيل سمير، عن أسباب تأخر صدور الرخص الدائمة اللازمة لاستمرار عمل الشركة واستكمال خطة تطويرها؟، على أن تكون الإجابات المقدمة على تلك الأسئلة السابقة (كتابة)، وذلك إعمالا لنص المادة (٢٠٠) من لائحة المجلس.