/666522/النائب-نبيل-عسكر-يتفقد-التجديدات-والتوسعات-بمراكز-الشباب

فى إطار متابعته المستمرة والمتواصله ، تفقد النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب عن دائرة أبوكبير وههيا بمحافظه الشرقية بعض التوسعات والتجديدات بمراكز الشباب التى تم تدعيمها من وزارة الشباب والرياضة والتى تم الموافقة عليها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ومن جانبه تشاور النائب نبيل عسكر مع العاملين للوقوف على طلباتهم لاهميتهم ودورهم فى نجاح جميع المؤسسات والسير بها نحو الأفضل كما أثنى على العمال المشاركين فى أعمال التجديد لما يقدموه فى سبيل عملهم.

النائب نبيل عسكر يتفقد التجديدات والتوسعات بمراكز الشباب

وتقدم النائب نبيل عسكر بالشكر الى فخامة الرئيس على اهتمامه الكبير بالعاملين أصحاب الحرف اليدوية فهم من يضعون دائماً حجر الأساس فى جميع المجالات المقامة بالدولة وتقدم أيضاً بالشكر الى الدكتور وزير الشباب والرياضة على الجهد المبذول في تطوير مراكز الشباب واستجابته السريعة لطلباتنا.

وبدأت اللجنة بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيمان خضر بشأن المطالبة بتعديل المنشور رقم 4 لسنة 2017 الخاص بضوابط تنفيذ التغطيات على المجاري المائية والطلب الآخر بشأن المطالبة بإحلال وتجديد كوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية.

تفاصيل مناقشة زراعة النواب طلبات الإحاطة

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تحرير وزارة الري محاضر لأهالي عزبة السلام قرية العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية لقيام الأهالي بتغطية جزء من ترعة جانبية بحر فاقوس والمطالبة بإحلال وتجديد كوبري عزبة السلام قرية العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية و المطالبة بتغطية ترعة أم الشوك الواقعة بين قريتي بنى عامر وكفر حمودة لمرورها داخل الكتلة السكنية بمركز الزقازيق محافظة الشرقية.