/666529/محافظ-قنا-منع-سير-مركبات-التوك-توك-داخل-المدن-ومصادرة-المركبات-المخالفة

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام بحضور حازم عمر نائب المحافظ و المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة والسيد محمد صلاح السكرتير العام المساعد وكل من النائب فتحى قنديل و النائب محمد طايع ، و النائب حمدى سعد ، و النائب محمد مصطفى الجبلاوى ، والنائب مصطفى محمود مصطفى ، والنائب أشرف أبو الفضل ، والنائب محمد عزت القاضى ، والنائبة سحر صدقى ، والنائبة رحاب الغول ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض أعضاء مجلس النواب ، والنائب طارق رسلان ، والنائب أسامه الهوارى ، والنائب محمد كمال موسى اعضاء مجلس الشيوخ ، بالاضافة إلى جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أوضح المحافظ أن المجلس وافق على اعتماد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية لمدن دشنا والوقف ونقادة وفرشوط سواء كانت تلك المشروعات عمرانية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية ، وذلك ضمن مخرجات المخطط الإستراتيجى العام للمدن فى إطار قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، لافتا إلى أن المخطط التفصيلى تم اعتماده على مسطح ١٢٦٦ فدان بمدينة دشنا ، و ٥٩٧ فدان بمدينة فرشوط ، و ٤١١ فدان بمدينة نقاده ، و ٣٧٩ فدان بمدينة الوقف ، مشيرا إلى أن المخططات التفصيلية تهدف إلى الحفاظ على هوية وطبيعة المناطق القائمة ، وتحسين وتطوير التجمعات السكنية والعمرانية ، ورفع مستوى الخدمات الإجتماعية الأساسية .

محافظ قنا: منع سير مركبات التوك توك داخل المدن ومصادرة المركبات المخالفة

وأضاف المحافظ أن المجلس وافق على تعديل القرار رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم ٢ بمدينة دشنا ليكون بالمجان بدلا من تخصيصها بالثمن ، كما وافق المجلس على اطلاق اسم العمده صلاح محمد اسماعيل " عمدة قرية القلمينا سابقا " على مدرسة القلمينا الثانوية المشتركة بمركز الوقف نظرا لتبرعه بالأرض المقامة عليها المدرسة.

وأكد " الداودى " أن المجلس وافق ايضا على تكليف وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بديوان عام المحافظة للقيام بأعمال الرفع المساحى المتطلبة ضمن إجراءات الإشتراطات البنائية الجديدة ، وذلك للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات الخاصة بإستصدار التراخيص بالإضافة إلى موافقة المجلس على البدء فى تنفيذ المنطقة الحرفية بقرية الترامسة التابعة لمدينة قنا ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وكذلك تمت الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى للجزء المؤدى إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا.

- تكليف وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بأعمال الرفع المساحى اللازمة لإجراءات الإشتراطات البنائية الجديدة

- اطلاق اسم العمده صلاح محمد اسماعيل على مدرسة القلمينا الثانوية المشتركة

و استعرض الداودي والتنفيذيين موقف ملفيّ تقنين أراضى أملاك الدولة ، والتصالح في مخالفات البناء ، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت حتى الأن فى تحرير ٧١٥٣ عقد من اجمالى الطلبات المقدمة داعيا المواطنين ممن تسلموا أذونات الصرف الخاصة بدفع نسبة ٢٥٪؜ من قيمة الأرض بسرعة الدفع و إستكمال إجراءات العقود ، وفيما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء قال المحافظ أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للمواطنين لإنهاء إجراءات ملفات التصالح التى تقدموا بها إلى الوحدات المحلية للمدن والقرى ، حيث تمت الموافقة على تسليم المواطن نموذج ١٠ مؤقت لمن تقدموا بطلبات تصالح للحالات التى لا تتعدى مساحتها ٢٠٠ متر والتى بلغ عددها حوالى ٣٦ الف طلب ، حتى يتسنى لأصحاب تلك الطلبات توريد المستحقات المالية ، مؤكدا أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بإرسال إخطارات رسمية للمواطنين لإعلامهم بضرورة التوجه إلى الوحدة المحلية واستكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم .

و فى الختام شدد المحافظ على رؤساء المدن ومسئولى المرور بضرورة منع سير مركبات التوك توك داخل المدن ، و إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن ذلك ، مؤكدا أنه سيتم مصادرة أى توك توك يخالف التعليمات ، ووجه رؤساء المدن بسرعة توفير الأماكن اللازمة لحجز المركبات التى سيتم مصادرتها من قِبل المرور ، كما شدد المحافظ على ضرورة حظر قيادة التوك توك على الأطفال أو من لا يحمل رخصة مهنية .