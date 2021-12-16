الزمالك ينتظر وصول أشرف بن شرقي وأوناجم

يصل المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، القاهرة مساء اليوم، بعدما حصلوا على اجازة الفترة الأخيرة من التدريبات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسينضم الثنائي لتدريبات الزمالك غداً الجمعة، لينتظمان في المران استعداداً لعودة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى بعد توقفه بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

وشارك بن شرقي في كأس العرب مع المغرب ووع البطولة من دور الثمانية أمام المنتخب الجزائري بالخسارة 5/3 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب بملعب الجبل الأخضر بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس العرب.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

أمير عزمي: أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه

عبر أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادتة بالعودة إلي القلعة البيضاء، وتوليه منصبالمدرب المساعد.

وقال أمير عزمي مجاهد : “أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه، وأسعى للمساهمة مع الجميع لحصد البطولات وإسعاد جماهير الزمالك”.

وأضاف: “تابعت خلال الساعات الماضية ردود الفعل على عودتي للزمالك، الأمر أسعدني كثيرًا وأتمنى بمساعدة المنظومة كاملة في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري”.

واردف:” لقد جاءت لمساعدة الفرنسي باتريس كارتيرون في حصد الألقاب حيث لم انظر أبداً لترتيبي داخل الجهاز الفني، حيث أن العمل داخل بيتي شرف كبير .

ووأصل: “ لقد عملت بمنصب المدرب العام والمدير الفني خارج الزمالك، ولكن عندما يأتي الحديث عن العمل داخل بيتي الذي تربيت بين جدرانه لا يوجد حديث عن ترتيبي بالجهاز الفني، لا أبحث سوى عن مصلحة النادي وتأدية دوري الفني مع الجهاز كاملًا”.

واختتم حديثة:” اود أن اوجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وأمير المشرف العام على فريق الكرة، للثقة التي منحوها له بالتواجد ضمن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، واتمني تحقيق البطولات خلال الفترة القادمة.