/666532/برئاسة-معتز-محمود-صناعة-النواب-تجرى-زيارة-ميدانية-لمحافظة-الأسكندرية-الإسبوع-المقبل

تجري لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود زيارة ميدانية لمحافظة الأسكندرية، الأحد المقبل وستستغرق الزيارة 3 أيام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة صناعة النواب للاسكندرية

زيارة صناعة النواب للاسكندرية

ومن المقرر أن يجتمع وفد اللجنة يوم الأحد الموافق 19\12\2021، مع محافظ الاسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن عرض توضيحي عن المناطق الصناعية بالمحافظة.

وفى اليوم الثالني للزيارة الإثنين الموافق 20\12\2021، تتفقد اللجنة البنية التحتية وبعض المصانع بالمناطق الصناعية بمدينة برج العرب.

كما يجتمع وفد اللجنة مع بعض السادة المستثمرين والصناع بمدينة برج العرب وطرح المشكالت الخاصة بالمناطق الصناعية

وفى اليوم الثالث الثلاثاء الموافق 21\\12\2021،الوصول إلى المجمع الصناعي بمرغم )1 ،2 )وتفقد بعض المشروعات والمصانع بالمجمع.

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