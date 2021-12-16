/666533/هند-صبري-بعد-فوز-تونس-على-منتخب-مصر-مبروك-الفرحة-اللي-جابوها-الولاد

حرصت الفنانة الشابة، هند صبري، تهنئة المنتخب التونس، بعد نجاحه في الفوز على منتخب مصر، مشيرة إلى أن تونس كانت بحاجة إلى هذه الفرحة.

دوت الخليج يرصد رسالة هند صبري للشعب التونسي بعد فوزه على مصر

وكتبت هند صبرين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقة صورة المنتخب التونسي: “أحلى عبارة سمعتها من مشجّع البارحة تونس ناقصها فرحة ومحتاجة تفرح مبروك الفرحة اللي جابوها الولاد”.

هند صبري تتعرض للتنمر في مصر

وكانت قد كشفت الفنانة هند صبري لأول مرة تعرضها للتنمر داخل مصر بسبب اختلاف جنسيتها واغترابها عن موطنها تونس، مشيرا إلى أنه لم تكن تتوقع كل هذا الكيد في البداية لكنها بدأت تتأقلم على الوضع مع الوقت.

وقالت الفنانة هند صبري خلال لقائها ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي: “اتعرضت للكيد كتير، كانو مسميني المغتربة، وكان بيتقالي كدة في أوساط معينة، لكن أنا مكنتش بحط في بالي الكلام ده وبدأت أخد على الوضع، لأن اكتشفت انهم بيتعمدو يضايقوني ويكيدوني”.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

كما المركز الثاني أنها احتلت المركز ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.