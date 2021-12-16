/666534/تعيينات-جديدة-بقطاع-الناشئين-في-الزمالك-برعاية-مرتضى-منصور

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن عدة تعيينات وتغيير مناصب في قطاع الناشئين بالفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام مسئولوا النادي بتعيين عصام مرعي مديراً لقطاع الناشئين في الزمالك، وحسين عبد اللطيف رئيسا لقطاعات الكرة ومعه كلاً من أحمد صالح ووليد صلاح عبد اللطيف ووائل القباني.

كما تم ترقية أسامة حسن ليكون نائباً مدير المدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم" والتي يتولى قيادتها مجدي شلبي.

حضر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء حضور أحمد مرتضى للمران للشد من أزر اللاعبين قبل عودة الدوري مرة أخرى، بعدما توقف بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب قطر 2021.

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب بملعب الجبل الأخضر بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس العرب.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

مدحت عبدالهادي وأمير عزمي يبدأن مهام عملهما فى الزمالك

وبدأ مدحت عبد الهادي المدرب العام الجديد لفريق الزمالك وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد مهام عملهما في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتواجد الثنائي في تدريب اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي لمعاونة كارتيرون في قيادة المران استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أمير عزمي: أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه

عبر أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادتة بالعودة إلي القلعة البيضاء، وتوليه منصبالمدرب المساعد.

وقال أمير عزمي مجاهد : “أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه، وأسعى للمساهمة مع الجميع لحصد البطولات وإسعاد جماهير الزمالك”.

وأضاف: “تابعت خلال الساعات الماضية ردود الفعل على عودتي للزمالك، الأمر أسعدني كثيرًا وأتمنى بمساعدة المنظومة كاملة في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري”.

واردف:” لقد جاءت لمساعدة الفرنسي باتريس كارتيرون في حصد الألقاب حيث لم انظر أبداً لترتيبي داخل الجهاز الفني، حيث أن العمل داخل بيتي شرف كبير .

ووأصل: “ لقد عملت بمنصب المدرب العام والمدير الفني خارج الزمالك، ولكن عندما يأتي الحديث عن العمل داخل بيتي الذي تربيت بين جدرانه لا يوجد حديث عن ترتيبي بالجهاز الفني، لا أبحث سوى عن مصلحة النادي وتأدية دوري الفني مع الجهاز كاملًا”.

واختتم حديثة:” اود أن اوجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وأمير المشرف العام على فريق الكرة، للثقة التي منحوها له بالتواجد ضمن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، واتمني تحقيق البطولات خلال الفترة القادمة.