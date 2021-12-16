الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا بوحدات طب الأسرة فى بورسعيد (صور) 

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، البرنامج التدريبى على معايير الاعتماد الخاصة بالإدارة والحوكمة المؤسسية، وذلك بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة فى محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن تدريب مدراء ومنسقى الجودة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، على إدارة وقيادة منشآت الرعاية الصحية الأولية، التخطيط الإستراتيجى للمنشآت، الخطط التشغيلية، إدارة المخزون، إدارة العقود والمشتريات، لافتة إلى أنه قام بالتدريب د. رشا عوض، مدير إدارة الجودة بفرع الهيئة فى بورسعيد.

وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى التعريف بالهيئة الحاكمة والمهام ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة قنوات ووسائل الإتصال بين الهيئة الحاكمة وإدارات وقيادات الرعاية الأولية، علاوة على التعريف بثقافة البيئة العادلة وآليات الإبلاغ عن الأخطاء وتقارير حدوث الواقعة، وذلك فى إطار التدريبات اللازمة لتأهيل منشآت الرعاية الصحية الأولية للتسجيل والحصول على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية التدريب على الإدارة الحديثة وتبنى تطبيق مفاهيم الحوكمة المؤسسية المعاصرة والإدارة الرشيدة، ونشرها بين العاملين ليتم العمل بها وتطبيقها أثناء إدارة المنشآت الصحية وتنفيذ خططها التشغيلية بما يضمن جودة أداء واستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمتعاملين.