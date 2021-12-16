الحرارة تصل لـ6 درجات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس للأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وجاءت حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة كالتالى:

- حالة الطقس الجمعة 17 ديسمبر:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 50-60% تقريبا، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا قد تمتد الى شمال الصعيد بنسبة 30-40% على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما درجات الحرارة ففى القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 13، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- حالة الطقس السبت 18 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأحد 19 ديسمبر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما درجات الحرارة ففى القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- حالة الطقس الاثنين 20 ديسمبر:

متوقع أن تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

فى القاهرة والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 15 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 20 درجة والصغرى 9 درجة.

- حالة الطقس الثلاثاء 21 ديسمبر والأربعاء 22 ديسمبر 2021:

متوقع أن تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالاضافة الى نشاط رياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أما درجات الحرارة ففى القاهرة والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 19 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 19 درجة والصغرى 10 درجة.