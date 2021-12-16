مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم إقامتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات فى تسلم المبانى الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحديد وتأمين شوارع معينة لحركة الموظفين ورواد الحى الحكومى خلال فترة التشغيل التجريبى، بحيث تكون بعيدة عن المناطق التى تشهد أعمال بناء بمختلف أحياء العاصمة الإدارية، وأن يتم منع سير سيارات النقل فى هذه الشوارع.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوى، عرضا مفصلا حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت إلى موقف استلام المبانى الحكومية، وما يتعلق ببدء تجارب التشغيل بمختلف تلك المبانى، وكذا موقف تغطية شبكات المحمول، موضحة انتهاء الشركات المشغلة لشبكات المحمول من تركيب الأجهزة الخاصة بها، إلى جانب انتهاء إجراءات التعاقد، وإعداد الجدول الزمنى لتوريد وتنفيذ الأبراج التشاركية للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بأعمال المرافق، وتنسيق الموقع العام بالحى الحكومى، أوضحت المهندسة راندة المنشاوى أنه تم الانتهاء من اختبارات شبكتى الصرف الصحى وصرف الأمطار، وكذا التشطيبات النهائية لمرافق المياه والرى والصرف، واستقرار ضخ المياه، إلى جانب الانتهاء من أعمال شبكة الـ RTU، وحنفيات الحريق، وتركيب وإصلاح طبقة رصف الطرق من البازلت، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، وما تتضمنه من انترلوك، وبردورات، وزراعات، وحارات للدراجات، هذا فضلا عن الأعمال الخاصة بالميادين، مضيفة أنه تم كذلك الانتهاء من اختبارات شبكة الغاز الطبيعى، واستكمال تنفيذ محطات تخفيض الضغط تمهيدا لضخ الغاز الطبيعى للمبانى الحكومية، ومحطة التبريد المركزية.

وتطرق العرض إلى الموقف الخاص بأعمال المرافق بحى المال والأعمال، وكذا منطقة البورصة، وما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع العام، والمحاور الرئيسية المؤدية إلى الحى الحكومى.

كما تناولت المهندسة راندة المنشاوى، موقف شبكات الاتصالات للمبانى الحكومية، موضحة أنه تم الانتهاء من الاعدادات والاختبارات لأنظمة الاتصالات فيما يخص الربط بين المبانى الحكومية ومركز بيانات الدولة، وكذا الانتهاء من استضافة وتشغيل التطبيقات التخصصية بالمركز، فضلا عن الانتهاء من تجهيزات غرف الاتصالات بتلك المبانى.