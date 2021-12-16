رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع نظيره العمانى التعاون المشترك 

جدة - نرمين السيد - التقى الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مساء اليوم، مع الشيخ ناصر بن هلال المعولى رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





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