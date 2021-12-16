شوقى: تطوير التعليم يساهم فى تنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التى تشهدها الدولة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما خاصا لقطاع التعليم من أجل تأهيل الطلاب والأجيال القادمة؛ للمشاركة فى خطط التنمية التى تشهدها الدولة المصرية مؤخرا.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام الوزارة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وأشاد الدكتور طارق شوقى، بمحافظ بورسعيد، لما يبذله من جهود من شأنها انتظام العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا فى الاهتمام برفع كفاءة العملية التعليمية بالمحافظات المختلفة، وذلك حرصا منها على مستقبل أبنائنا الطلاب.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء آخر التطورات فى العملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدا على النهضة التعليمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، والتى تمثلت فى تطوير أسلوب التعليم تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والعمل على كسب الطلاب المهارات والخبرات العملية والعلمية المختلفة والتى تأهلهم لسوق العمل، وتساهم فى خلق كوادر قادرة على قيادة المستقبل، فضلا عن إنشاء وتطوير العديد من المنشآت التعليمية لكافة المراحل الدراسية لتحقيق أفضل مناخ دراسى للطلاب.

وأضاف المحافظ أن العام الحالى شهد مشاركة كبيرة للطلاب فى الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى النسبة العالية للحضور المدرسى للطلاب ووعيهم بأهمية الابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتحصيل المناهج الدراسية من خلال المدرسة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تثرى مهارات الطلاب العقلية والإدراكية.