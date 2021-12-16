محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجلاء «صور»

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان الجلاء بحى الدقى، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ليظهر بالشكل الحضارى، بالتوازى مع أعمال التطوير الشاملة، التى تشهدها شوارع النيل السياحى ومراد والتحرير، وهى المحاور المؤدية للميدان.





وتنفذ محافظة الجيزة أعمال التطوير، التى تشمل رفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء والبلدورات وأرصفة المشاة، لما له من أهمية باعتباره أحد الميادين العريقة والهامة بالمحافظة. ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة إنجاز أعمال التطوير ومتابعة التزام الشركة المنفذة بالمعايير المحددة. رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

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